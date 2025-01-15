Kayseri'de "Hücre-6" operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda elebaşılığını E.Ç'nin yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini söyledi. Bakan Yerlikaya operasyonda 15 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu ile çok sayıda çek, senet ve dijital materyalin ele geçirildiği belirtti.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bakan Ali Yerlikaya, suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 19 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" suçlarından bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldı dedi.