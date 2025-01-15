Pazarcı esnafının hakkını yedirmeyiz

İzmir'in Karabağlar Belediye Meclisi'nin Ocak ayı oturumuna halk arasında Yeşilyurt Pazar Yeri olarak bilinen alanda yapılmak istenen imar plan değişikliği damga vurdu. Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Fırat Eroğlu, pazarcı esnafının hakkını yedirmeyeceklerini söyledi. Burada geçmişte bir ihale süreci yaşandığını ve ihaleye çıkılırken buranın niteliğinin pazar yeri olarak imar planlarında işli olduğunu belirten Eroğlu, "Şu an biz burayı imar plan değişikliği ile belediye hizmet alanına çevirmeye çalışıyoruz. Bu plan değişikliği ile burası pazar yeri olmaktan çıkacaktır. Böyle birşeye gerek var mı? Söz konusu projeyi başka bir yerde hayata geçirelim. Bir çok alternatif yerimiz var. Şu an ticaret alanı olarak belediyemize çok daha fazla getiri sağlayacak yerler var. Bunları meclise getirin bu yerleri ticaret alanına dönüştürelim. Ama burada esnafın zarar göreceği bir unsur var. Biz bunun altını çiziyoruz. Belki de siz, 'Biz zaten burayı yapmayacağız en azında böyle birşey çıkartalım ortalık karışsın' istiyorsunuz. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte burada meclis toplantısını izliyor. Belki onlar da yarın açıklama yapacak. Sizde üstüne bir başka açıklama yapıp kamuoyunu gereksiz yere meşgul edeceksiniz. Belki amacınız da pazar yerini yapmak değil kaos oluşturmak. Siz kaos çıksın istiyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla kaostan beslenmeyi de seviyorsunuz" diye konuştu.

PAZAR ALANINI DARALTACAKLAR

Parti Meclis Üyesi Kazım Erten de, "Biz pazar alanı ile ilgili imar plan değişikliğine imar komisyonunda oy vermedik. Muhalefet şerhi koyduk. Yeşilyurt Pazar Yeri, Karabağlar ilçesinin tabiri caizse pergelin sabit ayağının bulunduğu bir yer. Popülasyon olarak nüfusun da oldukça yoğun olduğu bir yer. Pazar yerinin statüsü belediye hizmet alanı olarak düzenlenmek isteniyor. Nitelik değiştiriliyor. Bir de önümüze gelen teklifte biz çok detayı göremedik. Pazar yerine gelen pazarcıların burada geçmişteki kazanılmış hakları korunabilecek mi bu belli değil. Yeni planda bir ticari alanın da yapımı öngörülüyor. Bu ticari alanın o bölgedeki pazar alanını da daraltması söz konusu" diye konuştu. CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay ise gündeme gelen imar plan değişikliği ile proje değişikliğine gidilmediğini, projeye ilave fonksiyon getirildiğini öne sürdü. Konuşmaların ardından önerge CHP'li meclis üyelerinin oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.