Pazarlık yok, barış var

Terörsüz Türkiye için arka arkaya önemli adımlar atılırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sürecin "kırmızı çizgilerini" belirleyip, devletin ilgili birimlerine ve partisine iletti. Erdoğan, "Pazarlık yok" talimatı verdi.DEM Parti, İmralı ve terör örgütüne de "Bu, tarihi ve son fırsat, kaçırmayın" mesajı verildi.Öcalan'ın DEM Parti heyetiyle yapacağı ikinci ya da en geç üçüncü görüşmede Türkiye, Avrupa, Irak ve Suriye'de "terör örgütünü lağvettiğini belirtip sivil siyaset" çağrısı yapması bekleniyor.Silahların bırakılıp terörün bitmesinden sonra ise teröristbaşının durumu (İmralı'da kalıp ziyaretçiye izin verilmesi gibi), infaz sistemi (hasta ve yaşlı mahkûmlara ilişkin düzenlemeler ve umut hakkı gibi) terörle mücadele yasaları dahil bazı değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.