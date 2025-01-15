PKK’nın bittiği ilan edilmeli

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, şu mesajları verdi:

❱ ŞAFAK SÖKTÜ: Hain bölücü örgütün sonu geldi. Bölücü terörün Türk-Kürt kardeşliğini küresel sipariş üzerine hançerleme teşebbüsleri çuvalladı. Terörsüz Türkiye'nin şafağı söktü.

❱ TERÖR MARKAJI KIRILMALI: Vakit gecikmeksizin milletin hak ve hukukunu ortaklaşa müdafaa etmenin vakti geldi. Terör markajını kırarak bölücülük damarını kesmenin, ortak tarih ve kültürde birleşmenin dışında çare kalmadı.



Devlet Bahçeli dün Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nu kabul etti.

❱ İKİNCİ GÖRÜŞMEDEN SONRA: Terör örgütü için son geldi. DEM heyeti ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin hitamında PKK'nın örgütsel varlığının bittiği, terörle sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalı. Kesin ve tavizsiz beklentimiz bu. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya silahlarıyla birlikte teslim olmalı veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalı. Terörle pazarlık olmaz, müzakere yapılmaz.

❱ BAYRAM GÜNLERİ YAKIN: Biz kardeşlik dedikçe kuduruyorlar. Terör bitsin dedikçe çılgına dönüyorlar. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak yanlışın içinde olmayacağız. Terörsüz Türkiye'nin arife gününe gelindi ve bayram günleri yakın.

❱ İKİ YAKA ARINDIRILMALI: Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG bölücü terör örgütü mensupları Suriye hükümetinin çağrısına kulak vermeli. Fırat'ın iki yakası da terörden arındırılmalı. PKK/YPG Suriye'den çıkmalı ve örgütsel hüviyeti sonlanmalı.



ATINA AYAĞINI DENK ALSIN

(Yunanistan'ın Ege adalarına füze konuşlandırma hazırlıklarI) Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi trajik yanlış. 12 Ada gasp edilmiş, asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye, Mavi Vatan'dan asla vazgeçmeyecek. Atina'ya ayağını denk almasını tavsiye ediyorum.