SON DAKİKA: Bahadır Yenişehirlioğlu menajer tekelleşmesini tane tane anlattı: Çarkı reddedince bir ödül bile vermediler

"BİR ÖDÜL TÖRENİNDE BİLE SURİYE'DE İŞKENCE GÖREN KADINLARI DİLE GETİREN OLMADI"

Yenişehirlioğlu, her fırsatta kadın hakları diye bağıran isimlerin, sözkonusu mazlumlar olduğunda dillerini yutmuş gibi davrandıklarına vurgu yaptı. Yenişehirlioğlu, ödül törenlerinde TSK'nın 'işgalcilik' ile suçlanması gibi ülkeyi hedef alan olaylara değindi, "Bir ödül töreninde de Suriye'deki kadınların nasıl öldürüldüğü, işkenceye tabi tutulduğunu dile getireni göremezsiniz." ifadelerini kullandı.

MENAJER TEKELİNE YÜKLENDİ: YARDAKÇI OLMAYANI EKRANLARDA GÖREMEZSİNİZ

Bahadır Yenişehirlioğlu, menajerlerin tekelleşmesi ve ekranları domine etmesi ile ilgili sürece dair de sert ifadeler kullandı. Yenişehirlioğlu, "Bazı sanatçılarımızı ekranlarda çok görürsünüz. Ama bazı sanatçılarımızı ekranlarda hiç göremezsiniz. Aslında çok yeteneklidirler, ama bu oyuna ortak olmadıkları için, yardakçılık yapmadıkları için yer bulamıyorlar. Kimsenin yardakçısı olmamak lazım. Bu zararlıdır." diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, ekrandaki bu tekelleşmeye bir de göndermede bulunarak, "Tamamen duygusal. Duygusal dediğimiz bu, para..." dedi.