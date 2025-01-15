SON DAKİKA: Bahadır Yenişehirlioğlu menajer tekelleşmesini tane tane anlattı: Çarkı reddedince bir ödül bile vermediler

Avukatlık, yazarlık, sanatçılık sonrası siyasete adım atan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, menajerlerin piyasadaki tekelleşmesine dair Sabah YouTube kanalında çok çarpıcı ifadeler kullandı. Yenişehirlioğlu, "Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakterini yorumladım. Dünyada gittiğim her yerde çok büyük ilgi gördüm. Ama tek bir ödül bile vermediler. Çünkü onların çarkından değildim ve olmayı reddetmiştim." dedi. Yenişehirlioğlu, 'Sanatçı muhalif olmalı' gibi bir dayatma ile karşı karşıya olunduğuna vurgu yaparak, "Bir ödül töreninde de Suriye'deki kadınların nasıl işkenceye tabi tutulduğunu dile getirebilenini görmedik. Bazı sanatçıları hiç ortalarda göremezsiniz, onlar bu oyuna dahil olmayı reddettikleri için, kimsenin yardakçısı olmadıkları için yer bulamıyor." ifadelerini kullandı.
BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ: LGBT'Cİ DEĞİLSENİZ AYDIN DEĞİLSİNİZ GİBİ DAVRANILIYOR
AK Parti GrupBaşkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, oyunculuk yaptığı dönemde sanat camiasının içinde yaşananları tek tek anlattı. Yenişehirlioğlu, LGBT ve eşcinsellik dayatmasına ateş püskürdü, "LGBT'ye, eşcinselliğe hizmet etmiyorsanız sanki aydın değilsiniz gibi davranılıyor. Bu mudur ülkeye katkı vermek." dedi.
"BİR ÖDÜL TÖRENİNDE BİLE SURİYE'DE İŞKENCE GÖREN KADINLARI DİLE GETİREN OLMADI"
Yenişehirlioğlu, her fırsatta kadın hakları diye bağıran isimlerin, sözkonusu mazlumlar olduğunda dillerini yutmuş gibi davrandıklarına vurgu yaptı. Yenişehirlioğlu, ödül törenlerinde TSK'nın 'işgalcilik' ile suçlanması gibi ülkeyi hedef alan olaylara değindi, "Bir ödül töreninde de Suriye'deki kadınların nasıl öldürüldüğü, işkenceye tabi tutulduğunu dile getireni göremezsiniz." ifadelerini kullandı.
MENAJER TEKELİNE YÜKLENDİ: YARDAKÇI OLMAYANI EKRANLARDA GÖREMEZSİNİZ
Bahadır Yenişehirlioğlu, menajerlerin tekelleşmesi ve ekranları domine etmesi ile ilgili sürece dair de sert ifadeler kullandı. Yenişehirlioğlu, "Bazı sanatçılarımızı ekranlarda çok görürsünüz. Ama bazı sanatçılarımızı ekranlarda hiç göremezsiniz. Aslında çok yeteneklidirler, ama bu oyuna ortak olmadıkları için, yardakçılık yapmadıkları için yer bulamıyorlar. Kimsenin yardakçısı olmamak lazım. Bu zararlıdır." diye konuştu.
Yenişehirlioğlu, ekrandaki bu tekelleşmeye bir de göndermede bulunarak, "Tamamen duygusal. Duygusal dediğimiz bu, para..." dedi.
"ÇARKIN İÇİNDE OLMAYI REDDETTİM BİR ÖDÜL BİLE ALAMADIM"
Yenişehirlioğlu, ekranlarda boy gösterdiği Tahsin Paşa karakterine atıfta bulundu, "Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakterini yorumladım. Bu karakter ile dünyada büyük saygı ve ilgi gördüm. Ama bir ödül bile alamadım. Çünkü çarkın içinde değildim. Aksine çarkı reddettim. Yardakçı olmayı kabul etmedim." ifadelerini kullandı.