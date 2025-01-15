Terörsüz Türkiye için hassas dengeler! İmralı-DEM ve terör örgütüne son çağrı: Pazarlık yok barış var!

DEM'E NET MESAJ: SON FIRSAT

Devlet, hem terör örgütü hem de DEM Parti açısından süreci tarihi bir fırsat olarak görüyor. Bu nedenle DEM Partililere, "Bu son fırsat. Bu fırsatı kaçırmayın. Tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Sonuna kadar süreci götürmeniz lazım" deniyor.