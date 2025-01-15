Terörsüz Türkiye için hassas dengeler! İmralı-DEM ve terör örgütüne son çağrı: Pazarlık yok barış var!

Terörsüz Türkiye için arka arkaya önemli adımlar atılırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sürecin "kırmızı çizgilerini" belirleyip devletin ilgili birimlerine ve partisine iletti. Erdoğan, "pazarlık yok" talimatı verdi. DEM Parti, İmralı ve terör örgütüne de "Bu, tarihi ve son fırsat, kaçırmayın" mesajı verildi.
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN TALİMATI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan da gelişmeleri yakından takip ediyor. Erdoğan, gerek devletin ilgili birimleri gerekse partisine "Kesinlikle pazarlık olmayacak. Bunu çağrıştıracak hiçbir olay yaşanmayacak" talimatı verdi. Erdoğan, bu nedenle görüşmelere doğrudan müdahil olmamayı tercih ediyor.
AÇIKLAMA TAVSİYESİ
Devletin ilgili birimleri İmralı görüşmelerini yapan DEM Parti heyetine "Görüşmelerin hassasiyetle sürdürülmesi, parti mensuplarının kamuoyunda tepki çekecek açıklamalardan uzak durması" tavsiyesinde bulunuyor.
SİVİL SİYASET VURGUSU
İmralı'da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Parti heyetiyle yapacağı ikinci ya da en geç üçüncü görüşmede Türkiye, Avrupa, Irak ve Suriye'ye "terör örgütünü lağvettiğini belirtip sivil siyaset" çağrısı yapması bekleniyor. Bu mesaj metinleri konusunda da çok hassas bir çalışma yürütülecek.
SİLAHLAR BIRAKILDIKTAN SONRA
DEM Parti'nin İmralı ziyaretinde tutanak tutuluyor. İmralı'nın şu ana kadar anayasa değişikliği gibi bir talebi olmadığı belirtiliyor. Silahların bırakılıp terörün bitmesinden sonra ise teröristbaşının durumu (İmralı'da kalıp ziyaretçiye izin verilmesi gibi), infaz sistemi (hasta ve yaşlı mahkumlara ilişkin düzenlemeler ve umut hakkı gibi) terörle mücadele yasaları dahil bazı değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.