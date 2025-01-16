Araç satışıyla rüşvet aktarımı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına kayıtlı şirketler hakkında detaylı araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada Akpolat adına kayıtlı "Emza Akaryakıt" isimli bir firma olduğu ve bu firma adına tescilli lüks bir aracın 10 Haziran 2024 tarihinde bir başka firmaya satışının yapıldığı tespit edildi.

DEĞERİNİN 2,6 MİLYON TL ÜZERİNDE AKTAŞ'A SATILDI

Rıza Akpolat'a ait olduğu belirlenen 34 BJK 224 plakalı lüks aracın kasko değerinin 6 milyon 871 bin 229 TL olduğu, 10 Haziran 2024 tarihinde değerinin 2 milyon 629 bin TL üzerinde Babil oto isimli şirkete 9 milyon 500 bin TL bedel ile satıldığı belirlendi. Yapılan satışın ardından söz konusu aracın 19 Ağustos 2024 tarihinde önce 7 milyon TL bedel ile Bilginay isimli şirkete ve ardından aynı gün Elif LPG isimli şirkete devredildiği görüldü. Araç satış ve devir işlemlerine yönelik derinleştirilen araştırmada lüks otomobilin satış işlemlerinin yapıldığı 3 firmanın da ihale çetesi elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu görüldü. Bahse konu otomobilin bir internet sitesinde "Elif Motors" isimli şirket tarafından 7 milyon 300 bin TL bedel ile satışa sunulduğu saptandı.

RÜŞVET AKTARIM YÖNTEMİ

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yapılan araç satışı şüpheli bulundu. Söz konusu araç satışının gözaltında bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ihale çetesi elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş arasındaki en somut ilişki olduğu ve piyasa değerinin 2 milyon 629 bin TL üzerinde yapılan araç satışının ikili arasındaki rüşvet aktarım yöntemi olduğu değerlendirildi.

ARAÇ HALA SATIŞTA

Sarı site olarak bilinen satış sitesinde yapılan incelemelerde, savcılığın tespitinde olduğu gibi Audi A8 lounge marka/model aracın Elif Motors isimli bir şirket tarafından 7 milyon 300 bin TL bedel ile satışa çıkarıldığı görüldü. Söz konusu ilanın sahibi kısmında yer alan "Aziz A." İsmi ise dikkat çekti.