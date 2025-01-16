Bakanlıktan denize kanalizasyon atığı döken İSKİ’ye 1 milyon 337 bin tl ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta Üsküdar ilçesinde Kuleli Caddesi'ndeki munsaptan denize kanalizasyon suyu döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede Marmara Denizi'nin kıyısındaki mansaptan, içinde kanalizasyon ve gıda atıklarının bulunduğu atık su çıkışı tespit edildi. Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından "2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8.maddesine" istinaden İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulandı.