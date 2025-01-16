Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

21 yıl sonra gerçekleşen bu ziyaret vesilesiyle kendilerine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Ben de önümüzdeki dönemde Moğolistan'a iade-i ziyarette bulunmak istiyorum. Geçtiğimiz sene ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesisinin 55. yıl dönümüydü. Münasebetlerimizi 2004 yılında kapsamlı ortaklık seviyesine çıkardık. Bugün değerli dostumla ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Stratejik ortaklık tesisine yönelik ortak bildiriyi az önce imzaladık. Bu ortaklığın ülkelerimize Orta Asya'ya ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum.

"TİCARETİMİZDE 100 MİLYON DOLAR RAKAMINI GEÇTİK"

Bugün bakanlıklarımız ve kurumlarımız arasında muhtelif alanlarda belgeler imzalandı. Bütün bu belgeler ilişkilerimiz ahti zeminini güçlendirecektir. Moğolistan'ın açıkladığı mega projeleri de dikkate almak suretiyle inşaat altyapı ulaştırma savunma sanayi madencilik turizm ve tarım diğer sektörlere odaklanmayı hedefliyoruz. Şirketlerimize ortak projeler geliştirmeleri için buradan çağrı yapıyorum. Ticaretimizde 100 milyon dolar rakamını geçtik. bu rakamın gerçek potansiyelimizin çok gerisinde olduğunu düşünüyoruz. Bugün bunu artırıcı konular üzerinde durduk. Orhun Müzesi'ni 2008 yılında hizmete sunmuştuk. Buy defa Bilge Tonyukuk yazıtlarının korunması için TİKA'nın işbirliğiyle yürütülen müze inşaatını bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.

Gazzeliler zulme boyun eğmedi. Ateşkes İsrail Zulmüne direnen herkese hayırlı olsun