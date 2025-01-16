Haberler Gündem Haberleri Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Giriş Tarihi: 16.1.2025 18:18 Son Güncelleme: 16.1.2025 23:54

Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi

Danıştay Başsavcısı Nevzat Özgür emekli olmasının ardından Danıştay Genel Kurulunda seçim yapıldı. 3 adayın yarıştığı seçimde, 63 oyla Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi

Danıştay Başsavcısı Nevzat Özgür emekli oldu. Danıştay Genel Kurulunda yeni Danıştay Başsavcısını belirlemek için seçim yapıldı.

3 ADAY YARIŞTI

Cevdet Erkan, Yüksel Öztürk ve Ahmet Saraç Danıştay Başsavcılığına adaylığını koydu. 112 üyenin oy kullandığı seçimde 63 oy alan Cevdet Erkan, Danıştay Başsavcılığı görevine seçildi. Diğer adaylardan Yüksel Öztürk 27, Ahmet Saraç ise 12 oy aldı.

CEVDET ERKAN KİMDİR?

1967'de Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğan Cevdet Erkan, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988'de mezun oldu. 1993 yılında meslek hayatına başlayan Erkan, sırasıyla Trabzon, Van, Zonguldak ve Samsun idare mahkemesi üyeliği, Erzurum ve Samsun idare mahkemesi başkanlığı, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı yaptı. Danıştay üyeliğine 2014'te seçilen Erkan, 11 Şubat 2019 ile 10 Eylül 2020 arasında Danıştay Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

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Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
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