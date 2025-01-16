CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki maaş krizi Konak’a sıçradı: İşçiler 20 Ocak’a kadar süre verdi!

SADECE 15 BİN LİRASI YATTI

Ayın 15'inde hesaplara yatırılan 15 bin liralık kısmi ödemenin işçilerin kiralarını dahi ödemeye yetmediğini belirten Aras: "Ödeme dengemiz bozulduğunda kira ödeyemez, temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geliyoruz. Belediye yönetimlerinden daha hassas, çözüm odaklı bir tutum bekliyoruz." Diye konuştu.

MAAŞLARIMIZI ZAMANINDA VE TAM OLARAK ALMAK İSTİYORUZ

Ayın 20'sine kadar işçi alacaklarının geri kalan bölümünün hesaplara yatmaması halinde eylem yapacaklarını belirten Aras: "Bizler Konak Belediyesi için alın teri döken işçileriz. Maaşlarımızı zamanında ve tam olarak almak istiyoruz. Belediyeden bu sorunu çözmesini ve biz işçileri öncelik sırasında ilk sıraya almasını talep ediyoruz. Eğer maaşların geri kalan bölümü 20 Ocak'a kadar yatmazsa iş bırakma eylemini hayata geçireceğiz" dedi.