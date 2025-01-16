Haberler Gündem Haberleri Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan Netflix'i terleten soru: Açıkça söyleyin...
Giriş Tarihi: 16.1.2025 13:15 Son Güncelleme: 16.1.2025 13:22

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan Netflix'i terleten soru: Açıkça söyleyin...

Netflix, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda zor anlar yaşadı. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, şirketin LGBT ve Cinsiyetsizleştirme propagandası yaptığına dair iddiaları açıkça sordu. Netflix Kamusal Politikalar Sorumlusu Pelin Mavili, top çevirince Yayman, “Açık cevap verin. Lafa turistik tur attırmayın!” diyerek sert bir tepki gösterdi.

ONUR ŞAHANOĞLU ONUR ŞAHANOĞLU
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan Netflix’i terleten soru: Açıkça söyleyin...

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Disney Plus'ın ardından Netflix'in temsilcilerini de ağırladı. Netflix temsilcileri Famagusta dizisi ve LGBT konusuna dair sorularda zor anlar yaşadı. Netflix'in cinsiyetsizleştirme ve LGBT propagandası ile ilgili yaklaşımını hatırlatan Başkan Yayman, "Açık cevap verin!" dedi.

NETFLİX TOP ÇEVİRDİ

Netflix Kamusal Politikalar Sorumlusu Mavili, "Bize global olarak da, burada da hiçbir lobi baskısı yok. Bizim tek amacımız yeni içerikleri sizlere sunabilmek. Daha çok izlenebilmek için herkesin yansıyabileceği bir içerik üreticisi olmak istiyoruz." diye yanıt verdi.

YAYMAN'DAN ÇOK SERT ÇIKIŞ: LAFA TURİSTİK TUR ATTIRMAYIN!

Yayman, Mavili'ye "Lafa turistik tur attırmayın. Açıkça söyleyin. LGBT konusunda bir baskı var mı, propaganda yapılıyor mu?" sözleri ile tepki gösterdi.

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Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan Netflix'i terleten soru: Açıkça söyleyin...
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