Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan Netflix’i terleten soru: Açıkça söyleyin...

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Disney Plus'ın ardından Netflix'in temsilcilerini de ağırladı. Netflix temsilcileri Famagusta dizisi ve LGBT konusuna dair sorularda zor anlar yaşadı. Netflix'in cinsiyetsizleştirme ve LGBT propagandası ile ilgili yaklaşımını hatırlatan Başkan Yayman, "Açık cevap verin!" dedi.
NETFLİX TOP ÇEVİRDİ
Netflix Kamusal Politikalar Sorumlusu Mavili, "Bize global olarak da, burada da hiçbir lobi baskısı yok. Bizim tek amacımız yeni içerikleri sizlere sunabilmek. Daha çok izlenebilmek için herkesin yansıyabileceği bir içerik üreticisi olmak istiyoruz." diye yanıt verdi.