Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan Netflix’i terleten soru: Açıkça söyleyin...

NETFLİX TOP ÇEVİRDİ

Netflix Kamusal Politikalar Sorumlusu Mavili, "Bize global olarak da, burada da hiçbir lobi baskısı yok. Bizim tek amacımız yeni içerikleri sizlere sunabilmek. Daha çok izlenebilmek için herkesin yansıyabileceği bir içerik üreticisi olmak istiyoruz." diye yanıt verdi.