Bakan Tunç: Gazze’deki soykırım insanlık tarihine kara bir leke

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in abluka altına aldığı ve binlerce masum sivili katlettiği Gazze'de ateşkes sağlandı.

İNSANLIK TARİHİNİN KARA LEKESİ

Ateşkes sonrası açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "7 Ekim 2023'ten bu yana vahşi saldırılar gerçekleştirerek Gazze'de yaptığı soykırım, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır" ifadelerini kullandı.

İSRAİL ATEŞKES KARARINA UYMALI

Bebeklerin, çocukların, kadınların, masum insanların katledildiği Gazze'de ateşkesin sağlanmasının geç kalınmış ancak bölgedeki barış ve istikrar için son derece önemli bir adım olduğunu belirten Bakan Tunç, "İnsan haklarını ayaklar altına alan, uluslararası hukuku yok sayan, Gazze'yi açık hava mezarlığına çeviren İsrail, ateşkes kararlarına uymalı ve işgal ettiği topraklardan çekilmelidir. İnsani yardımlar, yaşama tutunmaya çalışan Filistinli kardeşlerimize en kısa sürede ulaştırılmalıdır" dedi.

ULUSLARARASI MEKANİZMALAR ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

"15 aydır kan ve gözyaşının hakim olduğu Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve masum insanların hayatını kaybetmemesi için uluslararası mekanizmalar üzerine düşeni yapmalıdır" diyen Bakan Tunç, "Filistinli kardeşlerimiz Gazze direnişiyle insanlık onurunu ayakta tutmuş, toprakları için kahramanca mücadele etmiştir. Onların bu cesareti, haklı davalarının asla sönmeyecek bir meşalesidir. Gazze'de kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" İfadelerini kullandı.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak şimdiye kadar olduğu gibi daima adaleti, hakkı ve hakikati savunmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Bakan Tunç, Bağımsız Filistin devleti kurulana kadar Filistinli kardeşlerimizin özgürlük mücadelesine destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.