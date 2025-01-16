Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı: Adrese teslim ihale dönemi bitti

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'li Lütfü Savaş'tan koltuğu devralan Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, CHP döneminde adrese teslim ihale döneminin bittiğini belirterek, "Bizden önce 54 milyon 600 bin TL'ye alınan kloru biz aynı miktarda ihale çıkardık ve 22 milyon 339 bin TL'ye aldık. Her işimizi büyük titizlikle yapıyoruz. Şeffaf belediyecilik nasıl yapılır hemşehrilerimize gösteriyoruz" dedi.

HER İŞİMİZ DÜZGÜN

HBB Mehmet Öntürk, her işlerinin düzgün olduğunu ve kendisinin özellikle ihale konularını bizzat takip ettiğinin altını çizdi. Geçmiş dönemde 54 milyon 600 bin TL'lik klor ihalesini 22 milyon 339 bin TL'ye yaptıklarını ifade eden Başkan Öntürk, şunları söyledi:

"Biz belediyedeki stokumuzla bugüne kadar geldik. Şimdi yeni ihale yaptık ve aynı klor ihalesini 22 milyon 330 bin TL'ye yaptık. Her işimiz düzgün. Bir spor sahası mı yapılacak. Biz bunun en detaylı fiyatını çalışıyoruz. Firmanın maksimum kar payını belirleyip ihaleye o rakamdan çıkın diyoruz. Bizim yapmış olduğumuz fiyata yakın olana ihaleyi veriyoruz. Adrese teslim şartname yok. Şeffaf belediyecilik nasıl yapılır hemşehrilerimize gösteriyoruz."

"500 BANKAMATİK PERSONELİ İŞE GELMEDİ"

Başkan Öntürk, tüm personellerinin giriş çıkışları 15 ilçede kontrol altına alındığından da bahsetti. Personel Devam Kontrol Sistemi" (PDKS) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinde kullanılmaya başlandı. Başkan Öntürk, "Şu an tüm personellerin giriş çıkışları 15 ilçemizde de kontrol altında.

Yaklaşık 500 civarında bankamatik personeli işi bıraktı gitti, işe gelmedi zaten. Bu sistem sayesinde iş makinesi olsun, çevre temizliği olsun Büyükşehrin tüm birimleriyle sahadaki aktifliği görülüyor. HBB'de artık her şey düzenli bir şekilde, bir kamu dairesi neyse o şekilde çalışıyor" şeklinde konuştu.