Korsan yeminci teğmenler için karar günü! MSB duyurdu: Kamuoyu ile paylaşılacak

Bakan Güler geçtiğimiz şu ifadelere yer vermişti:

"ASKERİ HİYERARŞİ İÇİN KABUL EDİLEMEZ"

"Teğmenler süreci doğru değerlendirilmeli. Bu kapsamda ortaya çıkan durum Atatürk'ü ve mirasını göz ardı eden bir tutumdan ziyade vuku bulan bir disiplin suçunun incelenmesidir. İsnat edilen suç kılıç çatmak, andı okumak ve ya "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demek değil defatle yapılan ikaz ve emirlere rağmen kasıtlı ve organize ve planlı bir disiplinsizlik hareketidir. Teğmenlerin hiçbirine neden kılıç çattığı, andı neden okuduğu, neden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dediği sorulmadı. Eylem, amirlerin izni olmadan, grup halinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş ve kasten emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Bu askeri hiyerarşi için kabul edilemez bir durumdur, bunun görmezden gelinmesi mümkün değildir. Teğmenlerle ilgili gündem bizim gündemimizin ana maddesi de değildir. Her gün 30 bin evladımız 365 gün, 24 saat operasyonda.