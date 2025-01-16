Mağdur aileler terörün sona ermesini istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün kabul ettiği Aykut ve Boz aileleri, terörün artık sona ermesini istiyor. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 36 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınları, terörün sona erdirilmesi için devletin yanında olduklarını ve bu konudaki çalışmaları desteklediklerini söyledi. Ailesinden 16 kişiyi teröre kurban veren Halil Aykut, "Tek isteğimiz, devletimiz bu şehitleri ve ailelerini unutmasın. Terör bitsin. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli ne diyorsa biz de onlara katılıyoruz. Kesinlikle terörü istemiyoruz" dedi. AA