O yalan iddialara soruşturma

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ihale yolsuzluğu operasyonu kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş tutuklama talebiyle hakimle sevk edilmişti. Bazı basın organları Sulh Ceza sorguları devam ettiği esnada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in geç saatte asliyeye geldiğine dair iddia ortaya atıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık bunun üzerine bu iddianın gerçeği yansıtmadığına dair bir açıklama yaptı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili bir kısım basın organlarında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın geç saatlerde Adliyeye geldiği ve soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı" yönündeki yalan haberlere yönelik Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlattı.