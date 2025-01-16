ÖSO’nun kurucusu Riyad Esad: Rejim düştü ancak hâlâ PKK çeteleri var

Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkesine dönen Suriye Özgür Ordusu'nun (ÖSO) kurucusu Riyad Esad, Suriye halkının büyük sevinç yaşadığını belirterek "Artık normal hayata dönüyoruz ancak çok zorluklar olacak, sabırlı olacağız. Ülkeyi inşa etmek ve kalkınmak için el ele vereceğiz" dedi. Baas rejimi güçlerinin ülkeyi harap ettiğini söyleyen Esad, "Şu an ülke içinde ve dışında yerinden edilmiş insanlarımız var, durumlar yeni yeni iyileşiyor. Yurtdışına çıkanlar ve ülke içinde yerinden edilenler evlerine dönmeye ve evlerini görmeye başladı. Bu durum güzel bir tablo, insanlar sevinçli" ifadelerini kullandı. Ahmed Şara'nın yeni yönetimdeki liderliğine ilişkin Esad, "Kurtuluş savaşını yönetebilen bence ülkeyi yönetebilir, ancak kadrolara ihtiyaç var. Çok zorluklar var, insanları idareye katmak lazım. Ülke, ne kadar kabiliyeti olsa da tek bir kişiyle yönetilmez" değerlendirmesini yaptı. Ülkede kurulacak yeni Suriye ordusunun yapısına ilişkin de Esad, "Hangi ülke sınırını ve halkını korumak isterse güçlü bir ordusunun olmasını ister. Şu an kuruluş aşamasındayız. Şu anki yönetim de mevcut gruplardan oluşuyor. Artık devrimci konularından daha çok devlet konularına geçilmeli. Ancak asker sayısı ve askerlik sürelerini, anayasa belirler" dedi.

'ÜLKENİN SERVETLERİ ELLERİNDE'

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerin de devlet yönetime geçmesi gerektiğine dikkati çeken Esad, "Rejim düştü ancak Suriye henüz kurtulmadı, çünkü doğuda halen PKK çeteleri var. Ülkenin ihtiyaç duyduğu servetler onların elinde. ABD artık bunlardan el çekmeli. ABD bir dönem onları kullandı ancak artık bir devlet var. Ya ülkenin bir parçası olurlar ya da dağlarına gitsinler. Aslında Suriyeli de değiller. Çoğu, elebaşları Öcalan posteriyle övünüyor. Suriye bu çetelerden kurtarılmalı" diye konuştu. Uluslararası toplumun Suriye halkına yardım etmesi gerektiğini vurgulayan Esad, "Yerinden edilmiş insanları zorluklar bekliyor. Kış aylarındayız, insanlar mecburen kamplarda kalıyor. Batı'nın yaptırımları kaldırılmalı" değerlendirmesini yaptı. Esad, "Türkiye'nin yaptıklarını kimse inkâr edemez. Komşuyuz. Akrabalık bağlarımız var. Türkiye ile yakın ilişkiler kurmamız için birçok neden var. Türkiye ile stratejik ve dostluğa dayalı ilişkilerimiz var" dedi. AA