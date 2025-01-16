Rıza Akpolat ve suç örgütünün tutuklamaya sevk yazısı ortaya çıktı

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ihale yolsuzluğu operasyonunda gözaltına alınan suç örgütü lideri işadamı Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına tedbir konulmuştu. Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli tutuklama talebiyle, 9 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI
Savcılığın Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk yazısının detayları ortaya çıktı. Aziz İhsan Aktaş'ın fiilen sahibi olduğu ancak gizlilik kurallarına riayet ederek kardeş ve akrabaları üzerine yaptığı firmaların tespit edildiği, bu firmaların girdiği ihale dosyaları temin ettiği sevk yazısında anlatıldı. Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın gizlilik kurallarına riayet ederek açık kaynak hesaplarında bile adının olmadığı, üzerine kayıtlı sadece "Elif Lpg" ve "Provek İlaç" isimli firmaların bulunduğu, diğer tüm firmaların başkaları üzerine olduğu ancak toplanan delillerden ve şahsın kendi ifadesiyle şirketlerin en tepesindeki kişi olduğu tespit edildiği kaydedildi.
SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİR AKLANDI
Sevk yazısında, suç örgütünün amacının kamu kurum kuruluşlarında ihaleleri almak olduğu, bu maksatla hareket ettiği, bu kapsamda ihaleye fesat, rüşvet verme, vergi usul kanuna muhalefet gibi suçları işlediği ve suçtan elde ettiği geliri akladığına belirtildi. Firmaların almış olduğu ihale sayısı, operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin sayısı şeklinde delillerin mevcut olduğu anlatıldı.
ARACI DEĞERİNDEN FAZLA ALIP UCUZA SATIŞA SUNDU
Savcılığın değerlendirmesinde, Rıza Akpolat'ın firması üzerine kayıtlı 2 aracını değerinin çok üstünde bir fiyata satın aldığı ve ödediği miktarın altında satışa sunmasına dikkat çekildi. Bu işleminden kısa bir süre sonra Beşiktaş Belediyesi'nin sözde ihaleyle satışa çıkardığı taşınmazı değerinin çok altında satın alması ve Akpolat'ın kendisine ait 4 firmanın Beşiktaş Belediyesi'nden almış oldukları ihale sayısının dikkate alındığı vurgulandı.
ARAÇ İÇİN ÖDENEN PARA RÜŞVET İÇİNMİŞ
Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün en yoğun faaliyette bulunduğu belediyenin Beşiktaş Belediyesi olduğu, belediye başkanı Rıza Akpolat ile aralarında şahsi ticaretin de yapıldığı tespit edilmiş ve araç için ödenen paranın rüşvet parası olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi olduğu sevk yazısında kaydedildi.
ÖRGÜTÜN GİZLİLİK KURALLARI
Yazıda, Aziz İhsan Aktaş ve şirketlerinde çalışan kişilerin gizlilik kurallarına riayet etmeleri, şirketlerin ticaret sicilindeki kayıtlarında yer alan kişilerin şirketler üzerinde söz hakkı olmamaları tüm sistemi geriden yöneten kişinin Aziz İhsan Aktaş olduğuna dair beyan, ses kayıtları ve diğer deliller olduğu anlatıldı.