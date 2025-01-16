Rıza Akpolat ve suç örgütünün tutuklamaya sevk yazısı ortaya çıktı

ARAÇ İÇİN ÖDENEN PARA RÜŞVET İÇİNMİŞ

Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün en yoğun faaliyette bulunduğu belediyenin Beşiktaş Belediyesi olduğu, belediye başkanı Rıza Akpolat ile aralarında şahsi ticaretin de yapıldığı tespit edilmiş ve araç için ödenen paranın rüşvet parası olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi olduğu sevk yazısında kaydedildi.

ÖRGÜTÜN GİZLİLİK KURALLARI

Yazıda, Aziz İhsan Aktaş ve şirketlerinde çalışan kişilerin gizlilik kurallarına riayet etmeleri, şirketlerin ticaret sicilindeki kayıtlarında yer alan kişilerin şirketler üzerinde söz hakkı olmamaları tüm sistemi geriden yöneten kişinin Aziz İhsan Aktaş olduğuna dair beyan, ses kayıtları ve diğer deliller olduğu anlatıldı.