“Şark Bülbülü”nün üç kâğıtçıları gerçek hayatta yakalandı

Ankara'da, Kemal Sunal'ın efsanevi Şark Bülbülü filmindeki "Bul Karayı Al Parayı" sahnesini gerçek hayata taşıyan dolandırıcı çeteye operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, "Joker Operasyonu" adı verilen çalışmayla 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
DOLANDIRICILIK SENARYOSU
Ekipler, 2 ay boyunca adım adım takip ettiği şüphelilerin her gün farklı noktalarda tezgâh kurduğunu ve organize bir şekilde çalıştığını tespit etti. Çete üyeleri, 5'er kişilik 2 grup hâlinde hareket ederek vatandaşları hedef alıyordu.
Dolandırıcılık, çetenin "gözcü", "oyuncu", "iknacı" ve "uğurlayıcı" gibi özel görev dağılımlarıyla profesyonelce yürütülüyordu. Özellikle "iknacı" olarak adlandırılan şüphelilerin, mağdurları kolundan çekerek oyuna davet etmesi dikkat çekti.
JOKER KARTIYLA BÜYÜK HİLE
Tezgâhın en kritik noktası, "Joker" kartıyla gerçekleştirilen el çabukluğu oldu. Çete üyeleri, mağdurlardan Joker resimli kartı bulmalarını istiyor ve diğer kartların boş olduğunu belirtiyordu. Ancak, Joker kartını görünürde tezgâha bırakırken aslında el çabukluğuyla kartı değiştirerek mağdurları yanlış karta yönlendiriyordu.
Kaybeden mağdurlar itiraz ettiğinde ise "uğurlayıcı" rolündeki çete üyeleri devreye girerek, mağdurları şu sözlerle tehdit ediyordu:
"Bunlar mafya! Polise gitme, yoksa ailenin ve senin başına kötü şeyler gelir."
"ŞARK BÜLBÜLÜ" SENARYOSUNU HAYATA GEÇİRDİLER
Operasyon detaylarında, çete üyelerinin Kemal Sunal'ın Şark Bülbülü filmindeki "Bul Karayı Al Parayı" oyununa benzer bir dolandırıcılık düzeni kurduğu ortaya çıktı. Vatandaşların sempatiyle hatırladığı film, bu kez bir suç şebekesi tarafından mağdurların kabusuna dönüştü.
"JOKER OPERASYONU" İLE SON PERDE
Şüpheliler, Ankara Emniyeti'nin "Joker Operasyonu" adıyla gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Polis ekipleri, çeteyi kıskıvrak ele geçirirken, mağdurlar derin bir nefes aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilleceği öğrenildi.