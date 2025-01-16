“Şark Bülbülü”nün üç kâğıtçıları gerçek hayatta yakalandı

DOLANDIRICILIK SENARYOSU

Ekipler, 2 ay boyunca adım adım takip ettiği şüphelilerin her gün farklı noktalarda tezgâh kurduğunu ve organize bir şekilde çalıştığını tespit etti. Çete üyeleri, 5'er kişilik 2 grup hâlinde hareket ederek vatandaşları hedef alıyordu.

Dolandırıcılık, çetenin "gözcü", "oyuncu", "iknacı" ve "uğurlayıcı" gibi özel görev dağılımlarıyla profesyonelce yürütülüyordu. Özellikle "iknacı" olarak adlandırılan şüphelilerin, mağdurları kolundan çekerek oyuna davet etmesi dikkat çekti.