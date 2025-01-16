Suriye’de kucaklaşma zamanı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab'la, 3+3 formatında tarihi bir toplantı yaptı. Fidan, görüşmenin ardından Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenleyerek şu mesajları verdi:

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir sayfa açıldı. Bu fırsatın, Suriye'deki yeni yönetim ve uluslararası toplum tarafından doğru kullanılması gerek. Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde kapsayıcı bir siyasi sürecin tesis edilmesi büyük önem taşıyor. Suriye'deki tüm dini, etnik ve mezhepsel grupların artık kucaklaşma zamanı gelmiştir. Yeni yönetimin kapsayıcı bir anlayışla hareket etmesi memnuniyet vericidir. Türkiye olarak, Ulusal Diyalog Konferansı'nın, Suriye'deki tüm bileşenlerinin iradesini yansıtmasına yönelik çabalarını destekliyoruz.

TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Bu tarihi dönüm noktasında uluslararası topluma düşen görev Suriye'ye her türlü desteğin sağlanması. Suriye halkının kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmalıyız. Suriye'yi bir rekabet alanı değil, bir işbirliği alanı olarak görmeliyiz.

12 yıllık aranın ardından geçen ay Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği açıldı. Halep Başkonsolosluğumuz da inşallah 20 Ocak günü faaliyete geçecek. Yeni Suriye'de PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yer yok. Suriye'deki yeni yönetimin terörle mücadele konusundaki azminden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele alanında üçüncü ülkelerle işbirliği konusunda önemli bir tecrübesi var. Suriye'deki yeni yönetimle de benzer bir işbirliğini tesis etmek istiyoruz. İstihbarat paylaşımından askeri kabiliyet geliştirmeye, bu alandaki imkânları kullanmaya hazırız.

DEAŞ ile mücadele konusunda da operasyonel destek sağlamaya hazır olduğumuzu kendilerine ve komşu ülkelere ifade ettik. Bu konuda geçtiğimiz günlerde bazı adımlarımız da oldu. Her zaman söylediğimiz gibi DEAŞ kamplarının ve cezaevlerinin yönetimi konusunda, yeni yönetime gereken yardımı yapmaya da hazırız.

Bu arada, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı açıklamada Suriye'nin Şam kentine uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

SURİYE TOPRAKLARI TÜRKİYE'YE TEHDİT OLMAMALI

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani de "Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdı" diye konuştu. "Toprak birliğimiz çok çok önemli. Merkezi hükümete bağlı, bütün topraklarımızın aynı çatı altında olmasını istiyoruz" diyen Şeybani, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini kazanabilmesinin önemine değindi. Türkiye ile Suriye ilişkilerinin çok yakın bir gelecekte yeni ufuklara doğru, çeşitli alanlarda ivme kazanacağını söyleyen Şeybani, "Yeni yönetim, Suriye topraklarının Türkiye ve Türk halkına karşı tehdit olmaktan çıkarılması gerektiğine inanmaktadır" değerlendirmesini yaptı.