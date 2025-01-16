Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz Hatay’dan mesaj verdi: Sözümüzü tutacağız, son güne kadar buradayız

Asrın felaketinin üzerinden geçen 2 yılın ardından Hatay'da yardım çalışmalarını ilk günden bu yana sürdürmeye devam eden Türk Kızılay, bölgede çeşitli projeler hayata geçirerek depremzedelerin hayata tutunmalarına destek oluyor. Hatay'da yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Hatay'a giden Kızılay Genel Başkanı Fatme Meriç Yılmaz, kış mevsimi boyunca kış yardımları sürdürdüklerini belirterek 2024'te başta ısıtıcı, kışlık kıyafet ve battaniye olmak üzere konteyner kentlerde farklı ihtiyaçları karşılamak üzere yaklaşık 300 bin kişiye ulaşıldığını söyledi. 2024 Eylül ayı itibarıyla ülke genelinde 74 TIR kışlık giyim malzemesi ile 57 bini aşkın gıda kolisini şube ve temsilcilikler eliyle 320 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdıklarını söyleyen Yılmaz, bu yardımları 2025'te de sürdüreceklerini belirtti.

Yılmaz, mart ayının sonuna kadar kış yardımalarıyla 500 bin ihtiyaç sahibinin daha kışlık ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. "Türk Kızılay olarak bir söz verdik, biz bu sözümüzün arkasındayız. Her zaman burada olacağız ve son güne kadar da ayrılmayacağız dedik. Bu hizmetlerimizi de devam ettiriyoruz" diye konuşan Yılmaz, 2025 yılında da depremden etkilenen illerdeki yerel üreticilerin güçlenmesi ve bölgesel kalkınmanın devamlılığı için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Yılmaz, "Tarım, sanayi ve hizmetler sektöründe iyileşme ve sürdürülebilirliği amaçlayan, mesleki eğitim ve girişimcilik programlarıyla desteklenen 12 proje, 2025 yılı boyunca Kızılay'ın şube ve temsilcilikleri aracılığıyla yürütülecek. Kızılay, deprem bölgesinde iki yıldır devam eden psikososyal destek, sağlık ve koruma desteği, toplumsal dirençlilik ve risk azaltma hizmetlerini de sürdürerek son depremzede yuvasına kavuşuncaya dek afet bölgesinde çalışmaya devam edecek" diye konuştu.

SOMER ŞEF'TEN AŞÇILIK EĞİTİMİ

Buradaki programının ardından ünlü aşçı Somer Sivrioğlu'nun katılımıyla gerçekleşen "İyilikle Pişen Hayatlar Atölyesi"ni ziyaret etti. Atölyede, depremin ardından evlerini ve yakınlarını kaybeden ihtiyaç sahibi kadınların aşçılık alanında istihdam edilmesi için kadınlara aşçılık eğitimi veriliyor. Atölyeye katılan 10 depremzede kadın ve 10 üniversite öğrencisi, Somer Şef ve Masterchef yarışmacılarından Hasan Biltekin, Milhan Erdem ve Sinem Çapraz'dan profesyonel aşçılık eğitimi aldı.

Yılmaz, "Somer şefimiz, Hasan, Mirhan ve Sinem şefimiz buradalar. Artık iyileşme dönemindeyiz. Bir taraftan evler yapılıyor, teslim ediliyor. İnsanlar evlerine geri dönüyorlar. Ama tabii ki hayat o kadar kolay normale dönmüyor. Burada çok güçlü kadınlarımız var. Tecrübelerime göre 'Bir ailede, bir kişiye yardım edeceksiniz' deseler o kişinin kadın olması çok önemli. Çünkü kadın güçlü olduğu zaman kendisi ayağa kalkmıyor sadece. Aileyi de çocuklarıyla beraber ayağa kaldırıyor. İyilikle Pişen Hayatlar Projesi bir kadın projesi aynı zamanda. Bir iyilik projesi" ifadelerini kullandı. Somer Şef ise "Bu iki günlük dersimiz tabii ki biraz da moral vermek, biraz da onlarla hayata geri dönmek. İyileşme çabasına bizim de ufacık çorbada küçük bir tuzumuz olsun diye bizler de buradayız" şeklinde konuştu.