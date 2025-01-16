Türkiye Adalet Akademisi’nde devir teslim töreni: Bekir Altun başkanlık görevini devraldı

Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile 2019 yılından bu yana Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı görevini yürüten Muhittin Özdemir görevden alınarak yerine İstanbul Çağlayan Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun atandı.

"BEKİR ALTUN'A İNANCIMIZ TAM"

Devir teslim töreninde ilk olarak konuşan Muhittin Özdemir, Akademi'deki görev süresinin sona erdiğini belirterek, "İnsanoğlu doğar, büyür ve ölür. Makamlar da böyledir, her başlangıcın bir sonu olur. 6 Mart 2019'da başlayan görevim dün itibarıyla sona erdi. Ancak bu önemli görevi, yıllardır tanıdığım, kardeşlik hukuku ile bağlı olduğumuz, meslektaşım ve dostum Bekir Altun'a devretmek benim için ayrı bir anlam taşıyor. Kendisi entelektüel yönüyle, mesleğe bakışıyla, bilgi ve birikimiyle bu görevi en iyi şekilde yerine getirecektir. Akademimizin vizyonunu daha da ileriye taşıyacağına inancım tam" dedi. Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri olarak yeni görevine devam edeceğini belirten Özdemir, "Devletimiz bize yeni görevler verdiğinde her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

"KURUMU DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Muhittin Özdemir'in ardından söz alan yeni Başkan Bekir Altun, Özdemir ile uzun yıllara dayanan dostluklarına vurgu yaparak, "Muhittin Başkanımın buradan ayrılmasına en az sizler kadar üzüldüğümü bilmenizi isterim. Yaklaşık 30 yıllık dostum, kardeşim ve meslektaşım. Onun bıraktığı bayrağı devralmak benim için büyük bir onur" dedi. Kurumsallaşmanın önemine dikkat çeken Altun, "Ben bireysel çalışmayı seven biri değilim, istişareye önem veririm. Kurumsallığa büyük değer veriyorum ve Başkanımızın bu noktada çok emeği var. İnşallah biz de üzerine yeni şeyler koyarak, uluslararası bağlantılarımızı geliştirerek kurumu daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu. Altun, konuşmasının sonunda kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ve Bakanlık teşkilatına teşekkür ederek, "Hep birlikte el ele vererek Akademimizi daha iyi noktalara taşıyacağız" dedi. Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.