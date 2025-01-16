Yetkisiz satış kaymakamlıktan döndü

İzmir'de, bugüne kadar birçok taşınmazı satışa çıkaran CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, geçen ekim'e de belediyeye ait 17 taşınmazı daha satmak için meclisten yetki istedi. Bu talep ise AK Partili meclis üyelerine bazı CHP'li meclis üyelerinin de destek vermesi sonucu oy çokluğuyla reddedildi. Ancak Başkan Çiçek, meclisten satışa ilişkin yetki alamamasına rağmen taşınmazları 470 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. Yapılan başvuruyu değerlendiren kaymakamlık da belediyeye yazı yazarak satış ihalesinin iptalini istedi. Bunun üzerine belediye de ihaleyi iptal etmek zorunda kaldı. 15 Ocak'ta yapılması öngörülen 17 taşınmazı içeren satış ihalesinin iptal edildiği bildirildi.