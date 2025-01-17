ABD: Hamas’ı masaya Erdoğan getirdi

ABD Başkanı Joe Biden ile 20 Ocak'ta görevi devralacak Donald Trump arasında "Benim sayemde oldu" tartışması başlatan İsrail-Hamas ateşkesinin perde arkasına ilişkin çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. ABD Başkanı Antony Blinken, ateşkes kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde alındığını itiraf etti. Hamas'ın yeniden müzakere masasına dönmesi konusunda birçok görüşme yaptıklarını kaydeden Blinken, bu kapsamda Erdoğan'ın da yardımını istediklerini söyledi. Blinken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi aktörlere gittik, Hamas'ı masaya geri getirmesi, bir anlaşmayı sonuçlandırmaya çalışması için ağırlığını ve etkisini kullanmasını istedik. O da bunu yaptı" dedi.