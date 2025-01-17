AK Parti Gençlik Kolları’nda bayrak değişimi

AK Parti, "Gençliğinle Türkiye'ye Yön Ver" sloganı ile 27 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirecek. Bu kapsamda yeni dönemin Gençlik Kolu Başkanlığı için Yusuf İbiş aday gösterildi. İbiş, bayrağı, 2021'den bu yana görevi yürüten İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan devralacak. 1995'te Yozgat'ta doğan ve 2019'da Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan İbiş, serbest avukatlık yapıyor. Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans eğitimine devam eden İbiş, siyasi hayatına 2013'te Yozgat'ta AK Parti Şefaatli İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olarak başladı. 2018-2021 yılları arasında 7. Dönem Gençlik Kolları MKYK Üyesi görevlerini yürüten İbiş, 15 Mart 2021'de düzenlenen 6. Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde yeniden MKYK üyesi olarak seçilmişti.