Bakan Tunç: Türkiye yüzyılını adaletin ve hakkaniyetin yüzyılı yapacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla "Milli İrade Buluşmaları" kapsamında "Türkiye Yüzyılında Adalet" programı düzenlendi.

Programda Demokrasinin ve milli iradenin güçlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, mülkün temeli olan adaletin her alanda hakim kılınması ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da artırılması için yürütülen çalışmaları değerlendirdiğini ifade eden Bakan Tunç, "Bugüne kadar olduğu gibi her zaman "önce insan" diyerek demokrasinin, milli iradenin, adaletin hâkimiyetini daim kılmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın liderliğine dikkat çeken Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve milletimizin desteğiyle Türkiye yüzyılını adaletin ve hakkaniyetin yüzyılı yapacağız." ifadelerini kullandı.

GÜNDEME İLİŞKİN KONULAR ELE ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenlenen program sonrası Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile Narin Güran cinayeti Rojin'nin ölümü ve terörsüz Türkiye konularında görüş alışverişinde bulundu.