DEM Parti’den açıklaması: Görüşmeler samimi ve olumlu geçmiştir

DEM Parti heyeti İmralı ziyareti sonrası yaşanan görüşme trafiği ile ilgili açıklama yaptı. Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Tüm görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir. Sayın liderler ve heyetleri, ilkesel olarak barış sürecine desteklerini bildirmişlerdir. Bununla birlikte çeşitli hususlarda kaygı ve önerileri de olmuştur. Bunlar da temelde sürecin şeffaflığı ve TBMM bünyesinde yürümesi/yürütülmesi hususlarında toplanmaktadır. Bu görüşmeler süresince heyetimizin, kaygıları ve soru işaretlerini gidermeye dönük açıklamaları ve sunumları olmuştur" ifadeleri kullanıldı.