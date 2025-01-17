Dev projeye dev bütçe

2025 müjdelerle geldi. İzmirlilerin merakla beklediği Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi için 2025 yılı yatırım programında ayrılan kaynak belli oldu. Resmi gazetede yayımlanan 2025 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca projeye 2025 yılı yatırım programında 19.3 milyar liralık dev kaynak ayrıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ankara İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesinin Afyonkarahisar'a kadar olan kısmının 2026'da, tamamının ise 2027'de hizmete gireceğini açıklamıştı. Dev bütçe İzmir'de sevinçle karşılandı. Proje hayata geçtiğinde Ankara-İzmir arasındaki 824 kilometrelik tren hattı mesafesi 624 kilometreye, 14 saat olan seyahat süresi ise 3.5 saate düşecek. CHP'lilerin 'Hükümet İzmir'e yatırım yapmıyor' yalanı Ankara'dan gelen haberle bir kez daha boşa çıktı.

Hükümet, İzmirlilerin merakla beklediği Ankara İzmir Hızlı Tren Projesini bir an önce hayata geçirmek için dev kaynak ayırdı. Resmi Gazetede yayımlanan 2025 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca projeye 2 ayrı kalem altında 19.3 milyar lira TL kaynak ayrıldı. Projenin alt yapı işleri için 8 milyar 912 milyon 35 bin TL bütçe ayrılırken elektrifikasyon, kontrollük, müşavirlik, sinyalizasyon ve üst yapı işleri için de 10 milyar 420 milyon 280 bin 500 TL kaynak ayrıldı. Projenin toplam güncel maliyeti yaklaşık 193 milyar TL olmakla birlikte bu güne kadar 74.5 milyar liralık harcama yapıldı.