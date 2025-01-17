Engelli personele bile acımadılar

Bursa'da Mustafakemalpaşa İlçe Belediyesi'nde 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından koltuğa oturan CHP'li Şükrü Erdem skandala imza attı.

Görme engelli annesiyle birlikte yaşayan ve kendisi de yürüme engelli olan ve 5 yıldır "Engelsiz Yaşam Merkezi"nde çalışan İsmail Tahan, kendisine gönderilen tebligatla kovuldu.

Çalıştığı birimden alınarak önce belediyenin ana binasına ardından da ilçe dışındaki ulaşımı zor olan Şükrü Erdem Spor Tesisleri'ne sürülen Tahan'ın, burada da görevine bir süre devam ettikten sonra aldığı tebligatla işine son verildiği öğrenildi.

Emekliliğine 18 ay kala çıkarıldığını söyleyen Tahan, "Kış günü işsiz kaldım. Kendim gibi engelli olan annemle birlikte, bir göz odadan oluşan evimizde yaşam mücadelesi veriyoruz" dedi.