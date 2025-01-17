Gazze zalime boyun eğmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye'de Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'yı ağırladı. Erdoğan, ortak basın toplantısında şu mesajları verdi:

Hamas ile Filistin arasında mutabakata varılmasında emeği geçen Katar ve Mısır başta olmak üzere arabulucu ülkelere teşekkür ediyoruz. Çoğu kadın ve çocuk 50 binden fazla şehit vermesine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir. Gece boyunca Gazze sokaklarına taşan sevinç, gurur, coşku bu sarsılmaz imanın ve kahramanca mücadelenin eseridir.

Bizleri İsrail'in yol açtığı insanı yıkımı ortadan kaldırmak ve insani yardımları kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırmak gibi çok önemli işler bekliyor. İnsanlık ittifakı olarak özellikle bundan sonra hem ateşkese uyulması hem de Gazze'de yaraların sarılması için daha fazla çalışmamız gerekiyor. İsrail hükümetinin ateşkesi ihlal etmesine izin verilmemelidir. Gazze ve Suriye'de bu yükümüzü yüklenerek yolumuza devam edeceğiz.

İsrail'in katliamlarını bugün (dün) de sürdürmesi endişelerimizi artırmaktadır. Uluslararası toplum, Gazze halkına karşı hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir. Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrar ancak Filistin'e barış gelmesi ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliklerin sona ermesiyle mümkündür. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine de bir an önce başlanması gerekiyor.

Ser veren ama Gazze'yi işgalcilere vermeyen kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum.

Moğolistan'ın açıkladığı mega projeleri de dikkate almak suretiyle inşaat, altyapı, ulaştırma, savunma sanayii, madencilik, turizm, tarım, hayvancılık ve diğer sektörlere odaklanmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle şirketlerimize karşılıklı yatırımlar ve ortak projeler gerçekleştirmeleri için buradan çağrı yapıyorum. Ticaret noktasında ilk etapta hedefimiz olan 100 milyon dolar rakamını geçtik. Bu rakamın gerçek potansiyelimizin çok gerisinde olduğunu düşünüyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı, savunma sanayii ürünlerimizi de bizzat başta TUSAŞ olmak üzere incelediler. İstanbul'da da yarın (bugün) BAYKAR'ı ziyaret etmek suretiyle temaslarını sürdürecekler. Bu arada Erdoğan, Ukhnaa'nın İstanbul programı hakkında bilgi verirken, "Ziyaret kapsamında Morin Khuur Orkestrası konser verecek. Sayın Cumhurbaşkanı da güçlü bir gitaristtir" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözlerine Ukhnaa gülümseyerek yanıt verdi.



TÜRKİYE'NİN BARIŞ İÇİN ÇABALARINA MÜTEŞEKKİRİZ

BAŞKAN Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'yı resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Ukhnaa, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Ukhnaa, ortak basın toplantısında, "Dünyada ve bölgesel çapta Türkiye'nin barışı sağlamak için göstermiş olduğu çabalara müteşekkiriz" ifadesini kullandı.



10 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Moğolistan arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiriyi Erdoğan ve Ukhnaa imzaladı. Ardından iki ülke arasında, çeşitli alanlarda 10 anlaşma imza altına alındı.

YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİİ ÜRÜNLERİNİ İNCELEDİ TUSAŞ'I ZİYARET ETTİ

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa dün Ankara'da TUSAŞ tesislerini ziyaret etti. Ukhnaa, burada üretilen yerli ve milli savunma sanayii ürünlerini inceledi. Türkiye-Moğolistan İş ve Yatırım Toplantısı ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Moğolistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Luvsannyam Gantumur'un katılımıyla gerçekleşti.

İkili ticaret hacminin 2024'te 140 milyon dolara geldiğini aktaran Bolat, "Bugüne kadar Türk müteahhitlerinin Moğolistan'da 9 kadar inşaat projesi alıp, 403 milyon dolarlık bu projeleri tamamladıklarını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi. Bolat, savunma sanayii, temiz enerji, madencilik, gıda işleme, turizm, bilişim teknolojileri, film ve dizi sektörleri alanlarında da Moğolistan'la işbirliği yapmak için önemli fırsatlar olduğuna dikkati çekti. Öte yandan Moğolistan heyetinde yer alan kadın bakanlar, yöresel kıyafetleriyle dikkat çekti.



DOSTLUK KÖPRÜLERİ GÜÇLENECEK

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa'nın eşi Bolortsetseg Luvsandorj ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Moğolistan bölümündeki kitapları inceleyen lider eşleri, burada fotoğraf çektirdi. Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ne geçen lider eşleri, burada çocukların geleneksel el sanatları çalışmalarını inceledi. Çocuklar, ebru sanatıyla yaptıkları lale figürlü eserleri Emine Erdoğan ve Luvsandorj'a hediye etti. Lider eşleri, "Anadoludakiler" sergisini ziyaret etti. Emine Erdoğan ve Luvsandorj, daha sonra Ankara keçisi tiftiğinden üretilen sof kumaşlarıyla dikilmiş kıyafetlerin sergilendiği "Sof Kumaşı Defilesi"ni izledi. Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Gönülden inanıyorum ki kültür ve sanatla harmanlanan bu ziyaretler, ülkelerimiz arasındaki dostluk köprülerini daha da güçlendirecek" dedi. ANKARA