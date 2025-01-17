Haleva son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'de yaşayan Yahudi Cemaati'nin dini lideri olarak 23 yıldır Türkiye Hahambaşı görevini yürüten Rav İsak Haleva (85), 14 Ocak'ta İstanbul'da hayatını kaybetti. İstanbul doğumlu olan Haleva için Beyoğlu'nda bulunan Büyük Hendek Caddesi üzerindeki Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene; Haleva'nın eşi Rejin Haleva ile çocuklarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Yahudi cemaatinden isimler katıldı. Beyoğlu'ndaki sinagogda Yahudi din adamları tarafından dualar ve mezmurlar okundu. Din adamlarının okuduğu mezmurların ardından Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı İsak İbrahimzadeh söz aldı. ibrahimzadeh, "Bizlere iyiliği ve cömertliği öğretti. Işığıyla tüm çevremizi aydınlattı" diye konuştu.

HERKESİN GÖNLÜNE GİRMİŞTİ

Cenaze töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanın Mehmet Nuri Ersoy ise, ''Bu kayıp sadece Türk Musevileri cemaatinin değil, bizlerin de ortak acısıdır. Sayın Haleva ömrünü iyilik, barış ve kardeşliğe adamış, herkesin gönlünde yer edinmiş kıymetli bir din adamıdır. Onun fikir ve davranışları sadece Musevi cemaatinin değil, bizlerin de gönlünde ebediyen yaşayacaktır'' diye konuştu. Oğlu Nefi Haleva ise babasının kaybından derin üzüntü duyduklarını aktararak, "Babamızın adı yalnızca toplumumuzda değil, uluslararası alanda saygıyla anılan bir isim olmuştur. Hayatı boyunca kazandığı bu iyi isim, onun insanlara olan sevgisinin ve tevazusunun bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

ULUS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Törenin bitmesinin ardından Türk Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Beşiktaş Ulus'ta bulunan Sefarad Mezarlığı'nda toprağa verildi.