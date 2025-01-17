İstanbul Valiliği’nden Beşiktaş Belediyesi açıklaması

İstanbul Valiliği, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a ilişkin bir açıklama yaptı. Valilik, belediye meclisinin başkan vekili seçimi için 23 Ocak Perşembe günü toplanacağını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında 13 Ocak'ta Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan ve sonrası tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, görevinden uzaklaştırıldı.

BELEDİYE MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ İÇİN TOPLANACAK

İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırma kararı sonrası açıklama yapan İstanbul Valiliği, Beşiktaş Belediye Meclisi'nin başkan vekili seçmek için toplanacağını duyurdu.

Valilik yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Rıza Akpolat, tutuklanma kararı nedeniyle İçişleri Bakanlığının 17.01.2025 tarihli ve 93304 sayılı yazısı eki İçişleri Bakanlık Makamının oluru ile görevden uzaklaştırılmıştır" dedi.

TARİH VERİLDİ

Açıklamanın devamında ise belediye meclisinin 23 Ocak Perşembe gününde toplanacağı "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri uyarınca, Beşiktaş Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, Beşiktaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 23 Ocak 2025 tarihinde Perşembe günü Saat 14:00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Belirtilen tarih ve saatte Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla belediye başkan vekili seçimi yapılacaktır" ifadeleri ile duyuruldu.