Geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzenerji ve İzelman Şirketlerinde çalışan yaklaşık 25 bin işçinin, maaşları zamanında yatmadığı gerekçesi ile hayata geçirdiği 2 günlük iş bırakma eyleminin yankıları hafızalardaki yerini korurken bu sefer de CHP'li Konak Belediyesi'nde maaş krizi patlak verdi. Konak Belediyesi'ne bağlı Merbel şirketinde 15 Ocak tarihinde yatması gereken maaşların sadece 15 bin liralık bölümü hesaplara yatırılınca bine yakın işçi mağdur oldu. Belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube'den konuya ilişkin açıklama geldi. Dün sabah saatlerinde Belediye binası önünde basın açıklaması yapan şube başkanı Savaş Aras maaşların geri kalan bölümünün 20 Ocak'a kadar hesaplara yatırılmaması durumunda sendikaya üye işçilerin iş bırakacağını açıkladı.

20 OCAK'TA İŞ BIRAKACAKLAR

Eksik yatan maaşlar nedeniyle şirket bünyesinde çalışan işçilerin tedirgin olduğunu belirten Aras, "Bu kentin çöpünü toplayan, parklarını güzelleştiren, asfaltını döken, hizmet binasında vatandaşa güler yüzle hizmet eden emekçilerin emeği değersizleştiriliyor" diye konuştu. Aras, belediyede yaşanan mali krizin etkilerinin işçi maaşlarına kadar uzandığına dikkat çekti. Ayın 15'inde hesaplara yatırılan 15 bin liralık kısmi ödemenin işçilerin kiralarını dahi ödemeye yetmediğini belirten Aras, "Ödeme dengemiz bozulduğunda kira ödeyemez, temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geliyoruz. Belediye yönetimlerinden daha hassas, çözüm odaklı bir tutum bekliyoruz" diye konuştu. Ayın 20'sine kadar işçi alacaklarının geri kalan bölümünün hesaplara yatmaması halinde eylem yapacaklarını belirten Aras, "Bizler Konak Belediyesi için alın teri döken işçileriz. Maaşlarımızı zamanında ve tam olarak almak istiyoruz. Belediyeden bu sorunu çözmesini ve biz işçileri öncelik sırasında ilk sıraya almasını talep ediyoruz. Eğer maaşların geri kalan bölümü 20 Ocak'a kadar yatmazsa iş bırakma eylemini hayata geçireceğiz" dedi.