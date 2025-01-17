Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 29 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 17.1.2025 11:48 Son Güncelleme: 17.1.2025 11:53

Son dakika | Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 29 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

Son dakika | Terör örgütü PKK’ya ağır darbe: 29 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" dedi.

MSB sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

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Son dakika | Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 29 terörist etkisiz hale getirildi
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