Teğmenlerle ilgili karar 10 gün içinde belli olacak

Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Dsiplin Kurulu, Kara Harp Okulu'ndaki kılıçlı yemine katılarak disiplinsizlik yapan personel için toplandı. Karar, savunmalara müteakip 10 gün içinde verilecek. TSK kaynakları, "Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacaktır. Gerekçeli karar hazırlanmasını ve onayı müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos 2024'te gerçekleşen mezuniyet töreninin ardından, bir grup teğmen kılıçla yemin etmiş, ardından da haklarında amirlerin ikazlarına rağmen planlı disiplinsizlik yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.Teğmenler ve komutanları 18 Kasım 2024'te Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. YDK, 5'i teğmen 8 askeri personelin soruşturma dosyasını dün ele almış oldu. Savunmalara müteakip karar ise 10 iş günü içinde verilecek. ANKARA