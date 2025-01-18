Aysima bebeğe hoşgeldin ziyareti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '2025 Aile Yılı' kapsamında hayata geçirilen Çocuk Destek Programı'nın ilk faydalanıcılarından olan Aysima bebek ve ailesini ziyaret etti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025 Aile Yılı' vesilesiyle hayata geçirdiğimiz Çocuk Destek Programı'mızın ilk faydalanıcılarından olacak minik yavrumuz Aysima ile tanıştık. 3'üncü çocuğunu kucağına alan ve bu destekten faydalanabilecek olan Çelik ailesinin hanesine misafir olduk" dedi.