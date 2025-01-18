Bakan Tunç duyurdu: "Terörsüz bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz"

AK Parti 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Amasya'ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kongre öncesinde Amasya Valiliği ve Amasya Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Amasya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan Bakan Tunç, Amasya'ya yapılan yatırımların hala devam ettiğini belirtti. Tunç, "Öncelikle Amasya 8'inci Olağan İl Kongremizin teşkilatımıza, partimize, Amasya'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Teşkilatımızda bugüne kadar görev yapan, kuruluşundan bu yana emek sarf eden tüm kardeşlerimize, abilerimize şükranlarımı arz ediyoruz. Amasya'mız ülkemizin en nadide köşesi, Yeşilırmak'ıyla tarihi eserleriyle bir hazine. Amasya'ya ne yapsak azdır. Amasya'ya AK Parti döneminde çok büyük yatırımlar yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de Amasya'mız AK Parti'nin eserlerinden faydalanmaya devam edecek. Bugün bu kongreleri yapabiliyorsak ve iktidarımızda 22 yılımızı doldurmuşsak, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Onların emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız inşallah. Milli iradeye sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

'HİÇBİR AYRIM YAPMADAN BUGÜNLERE GELDİK'

Bakan Tunç, "Önümüzdeki süreçte 3,5 yıllık bir seçimsiz geçecek zaman dilimi var. Sadece fiziki kalkınma değil, ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için de mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Gerçekleştirdiğimiz reformlarla 22 yılda sessiz bir devrimi gerçekleştirdik. Büyük reformlar yaptık. Temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. Vatandaşlarımızın ihtiyacına uygun hale getirdik. Anayasamızda gerçekleştirmiş olduğumuz reformlarla da demokrasimizi güçlendirdik. Bir daha bu ülkede darbeler olmasın, milli iradenin önü kesilmesin diye yapısal dönüşümleri gerçekleştirdik. Milli iradeden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Tabii ki ülkemizin kronikleşmiş sorunlarını birer birer çözdüğümüz gibi inşallah şu terör belasını da tarihe gömeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Terörsüz bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin emanetine sahip çıkacağız. Ve kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Milli birliğimizi güçlendireceğiz. Temel hak ve özgürlükler noktasındaki kısıtlamaları ortadan kaldırdık. Dolayısıyla hiçbir ayrım yapmadan bugünlere geldik. Kardeşliğimizi daha da güçlendirerek milletimiz arasında ırkı, rengi, dili, dini, mezhebi nedeniyle fitne sokmak isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.