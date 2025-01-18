Bakan Yumaklı: Türkiye olarak farkımızı göstermenin ana unsuru, AK Parti’nin bu vizyonu olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin başta tarım olmak üzere en etkili ve önemli bütün başlıklarında Adana'nın son derece önemli yeri olduğunu belirten Yumaklı, "Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, üretmenin kültürünü de unsurlarını da metodunu da bütün Türkiye'ye gösteren Adana'ya canıgönülden teşekkür ediyorum." dedi.

"BÜTÜN DÜNYADA FARKIMIZI TÜRKİYE OLARAK GÖSTERMENİN ANA UNSURU İŞTE AK PARTİ'NİN BU VİZYONU OLACAK"

Yumaklı, kongrede, 22 senede Türkiye'nin nereden nereye geldiğini yeniden hatırlayacaklarını ifade etti.

Böylece hep birlikte gelinen noktayı göreceklerini anlatan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bazen çok çabuk unutuyoruz ancak hatırlamak ve hatırlatmak lazım; biraz önce videoda gördünüz, bizim bugün 'Hadi canım o kadar mı olur?' dediğimiz her şey 23 yıl önce vardı ve bize reva görülüyordu. Ancak bugün geldiğimiz noktada vatandaşın devlete gittiği değil, devletin vatandaşına gittiği, hizmet etmek, bir adım daha ileriye gitmek için neler yapıldığını, yapılması gerektiğini vatandaşıyla beraber çalışan, didinen, kararlaştıran ve sonuca ulaştıran bir dava, onun lideri var. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği konusunu sadece Türkiye için olduğunu düşünenler ve Türkiye perspektifinden bakarak aslında dünyayı okuyamayanlar, tam 22 sene önce Türkiye'nin bu hale geleceğini de tahayyül edemeyenlerdi."