Ballı ihalenin böylesi görülmedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde adrese teslim ihalelere bir yenisi daha eklendi. Belediyeye bağlı Grand Plaza şirketinden Ocak 2024'te 5 milyon 629 bin liraya geçici personel çalıştırma ihalesi alan PSE Milenyum Extra Turizm Danışmanlık Organizasyon Limited Şirketi'nin, büyükşehir belediyesi ile sözleşme imzaladığı tarihte henüz şürket kurulum prosedürlerini tamamlamadığı ortaya çıktı.

Ticari sicil kayıtlarına göre söz konusu şirket belediyeden ihale aldıktan bir gün sonra kuruldu. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Üyesi Uğur İnan Atmaca "Şirketi bile olmayan yandaşa işi ver, bir günde şirket kursun, belediyeyi böyle batır.

SGK prim borcunu tahsil edince engelleniyoruz diye bağır. İşte klasik CHP modeli" dedi. Atmaca, yapılan ihaleyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan inceleme talep etti.