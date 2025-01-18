Bölücü örgütün çöpe atılması yakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Has Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

Suriye'de 61 yıl boyunca halkına yapmadık zulmü bırakmayan Baas rejimi birkaç gün içinde yerle yeksan oldu. Amacımız, Suriye'deki tüm terör örgütlerinin suhuletle veya zorla tasfiye edilmesini sağlamaktır. Suriye halkı kendi geleceğini bizatihi kendisinin belirleyeceği yeni bir yönetimin inşası yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Terör örgütü, Suriye'nin güvenlik ve huzuru önündeki en büyük engeldir. Uluslararası konjonktörün değişmesiyle bu terör örgütü üzerinden bölgemizde tasarlanan senaryoların geçerliliği kalmamıştır. Yakın geçmişte DEAŞ tiyatrosuyla Suriye'yi ve bölgemizi cehenneme çevirenler yine aynı tezgâhı kurmanın peşindeyse de bu defa başaramayacaklar. Başkalarının ajandalarına hizmet ederken son kullanım tarihleri geçen her yapı gibi bu örgütün de çöpe atılması yakındır. Bundan kaçış, kurtuluş yok.

Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız. Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden kendi evlerine gönüllü ve onurlu olarak dönmek isteyenlere de gerekli kolaylıkları göstereceğiz.

AMAÇ TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli'nin aldığı inisiyatifle başlayan çalışmalarda geçtiğimiz haftalarda kayda değer bir mesafe alındı, Meclis'te çok geniş bir mutabakat ve anlayış birliği oluştu. Milletimin şunu çok iyi bilmesini özellikle istirham ediyorum. Attığımız her adımda şehitlerimizin aziz hatıralarını, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hassasiyetlerini mutlaka göz önünde bulunduruyoruz. Cumhur İttifakı'nın tek bir gayesi vardır; ülkemizin kırk yıllık hafızasında çok acı hatıraları olan bir dönemi sona erdirerek terörsüz Türkiye döneminin kapılarını aralamaktır.

Şayet örgüt, silah bırakır, kadrolarını dağıtır, siyasi yapı da gerçek bir Türkiye partisi gibi davranmaya başlarsa bunun kazananı 85 milyonun tamamı olacak. Tüm terörü yapıları gibi bölücü örgütü de son militanına kadar yok edecek gücümüz, imkânımız ve kararlılığımız mevcuttur. Ya o silahlar gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak. Türkiye Yüzyılı'nda ne teröre ne de bununla bağlantılı acılara asla yer olmadığını göstereceğiz.

Başkan Erdoğan, Kayseri temasları kapsamında düzenlenen "Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma" programına da katılarak bir konuşma yaptı.