CHP’li belediyelerdeki hırsızlıklar gün gibi aşikâr

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresi ve Konya Çevre Yolu 2'nci kesiminin açılışında konuştu. Gündeminde CHP'li İstanbul Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonu ve sonrasında CHP'li yöneticilerin yargıya tehditleri vardı:

Sayın Özel ve şürekâsına şunu açıkça söylemek durumundayım. Günümüz Türkiye'sinde siz dâhil hiç kimsenin hukuku ve kanunları hiçe sayma, yok sayma, göz göre göre çiğneme hakkı yoktur. Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek ve siz de buna saygı göstereceksiniz. Savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz. Muhatabınız yargı mensupları değil siyasetçilerdir. Sağa sola sataşmaktan vazgeçin.

Biz işte buradayız. Gelin millet önünde kara kaplı defterleri ortaya serelim. Bakalım kimin yüzü kızaracak, kimin yüzü ak çıkacak. Özgür Özel harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın. Yapılan hırsızlık ve arsızlıklar gün gibi aşikâr olduğu için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede. Telaşlanmalarının bir sebebi de işte bu hakikattir. Korkarız birkaç yıla kadar hiçbirinin sokağa çıkacak, milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak.

CHP parti içi iktidar kavgasına düştü. Bu kavgaya kendilerini öylesine kaptırdılar ki dünyada ne olup bittiğini görecek gözleri yok. Kongre ve adaylık hesabı yapmaktan ülkenin ve milletin halini anlamaya, bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri takip etmeye fırsat bulamıyorlar. Böyle olunca da siyasi cambazlıklarla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. İşte Esenyurt'u gördünüz, Beşiktaş'ı gördünüz. Halleri ne durumda, daha niceleri...

HALKIN SEVİYESİNE İNİLMEZ, ÇIKILIR!



İçeride ve dışarıdaki başarılarımız ile bizden sonraki nesillere güçlü bir Türkiye mirası bırakacağız. Bunları en büyük vizyonu kırmızı kart göstermek, en büyük taahhüdü rakı fiyatını ucuzlatmak olanlara anlatmak mümkün değil. Kırmızı kart ile halkın seviyesine indiğini sananlara diyorum ki; halkın seviyesine inilmez, halkın seviyesine çıkılır. Bize hücum edenlerin derdini iyi biliyoruz. Partilerindeki rezillikleri düzeltmek varken kamu görevlilerine saldırmak suçluluk alametidir. Eski Türkiye'deki ayrıcalıklarını kaybetmenin öfkesini atamadılar.

Kendi içlerindeki haksızlık, arsızlık, taciz ayıplarının üzerine gitmek yerine yalan yanlış söylemlerle, lakayt çıkışlarla bize hücum edenlerin derdini gayet iyi biliyoruz. Partilerindeki rezillikleri düzeltmeye çalışmak varken, vazifesini yapan kamu görevlilerine saldırmak zaten bir suçluluk alametidir.

ENFLASYON DÜŞECEK

İstihdamı, üretimi, ihracatı artırarak milletimizin iş ve aş talebini karşılayacak kalkınma programlarından taviz vermiyoruz. Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyondaki düşüşün somut etkilerini görmeye başlayacağız. Enflasyon düştükçe bundan sonra yapacağımız ücret artışları daha etkili ve kalıcı hale gelecektir. Milletimizden biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Çoğu gitti azı kaldı.



Erdoğan, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda askeri erken ihbar uçağını inceledi.



HEDEFİMİZ TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASIDIR

Muhalefetin içler acısı hali bizi rehavete sürüklememelidir. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır. Bunun için vizyonumuzu geliştiriyor ve cesur adımlar atıyoruz. Ülkemizin turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışını sağlayacağız. Konya'nın şehir içi ve dışındaki merkezi konumunu güçlendirecek karayolu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Konya Çevre Yolu hayırlı olsun.

GAZZE İÇİN YÜZLERİ DAHİ KIZARMADI

Türkiye'nin tam kalbinde yer aldığı coğrafyada tarihi nitelikte değişimler vuku buluyor. Biz de bunları stratejik bir akıl ve vizyonla ülkemizin menfaatlerine olacak şekilde başarıyla yönetmeye gayret ediyoruz. Hiçbir işi şansa bırakmıyoruz. Suriye'den Gazze'ye gönül coğrafyamızın tamamında varız, hadiselere müdahiliz, mazlum ve mağdurların yanındayız.

Suriye ihtilafında CHP'nin nasıl bir söylem benimsediğini, nasıl gayri milli ve gayri insani politika izlediğini cümle âlem biliyor. Suriyeli muhacirlere her türlü hakareti ettiler. 14, 28 Mayıs seçimleri sürecinde bu insanlara karşı nefret siyasetinin dibini buldular. Trafik sıkışıklığından, akmayan sulara kadar yerel yönetimlerdeki beceriksizlikleri sığınmacılara fatura ettiler. 13 yıl boyunca aleyhimize kurdukları cümlelerin binde birini devrik Şam rejimine karşı kurmadılar. Gazze'de sustular, görmezden, duymazdan geldiler. Bunlarda vicdan olmadığı gibi kızarmasını bilen bir yüz de yok.