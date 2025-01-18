CHP’li İzmir Büyükşehir’den ballı ihale: Kurulmayan şirket ile sözleşme yaptılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde adrese teslim ihalelere bir yenisi daha eklendi. Belediyeye bağlı Grand Plaza şirketinden Ocak 2024'te 5 milyon 629 bin liraya geçici personel çalıştırma ihalesi alan PSE Milenyum Extra Turizm Danışmanlık Organizasyon Limited Şirketi'nin, büyükşehir belediyesi ile sözleşme imzaladığı tarihte henüz şürket kurulum prosedürlerini tamamlamadığı ortaya çıktı.