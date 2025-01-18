Gizlilik içinde hareket etti başkanla ticari ilişkisi var

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 kişiden aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş'ın da bulunduğu 23 şüpheli tutuklandı. Akpolat ve Aktaş'ın ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklamaya sevk yazısında, Aktaş'ın gizlilik içinde hareket ederek açık kaynak hesaplarında bile adının olmadığı, üzerine sadece "Elif LPG" ve "Provek İlaç" isimli iki şirketin olduğu, diğer tüm firmaların kardeş veya akrabaları üzerine olduğu ancak toplanan delillerden ve şahsın kendi ifadesiyle şirketlerin en tepesindeki kişi olduğu tespit edildiği belirtildi. Aktaş'ın en yoğun faaliyette bulunduğu belediyenin Beşiktaş olduğu, Başkan Akpolat ile aralarında şahsi ticaret de yapıldığı aktarıldı.

3 MAYMUNU OYNADI

Rıza Akpolat ifadesinde, kendisine yöneltilen 38 sorudan 24'üne "Bilmiyorum, görmedim, sonradan öğrendim" gibi yanıtlar verdi ve "Yetkilerimin çoğunu mesai arkadaşlarıma devrettim" diyerek suçlamalardan kaçınmaya çalıştı. Akpolat'ın savcılıkta aylık gelirini 85 bin lira olarak belirtirken sulh ceza hâkimliğinde gelirini 500 bin liraya çıkarması dikkat çekti. Akpolat, Beşiktaş Belediyesi'ne ait hastanenin Beltaş üzerinden değerinin çok altına Aktaş'a satılmasıyla ilgili soruya da "Satım gerekçesini bilmiyorum. Taşınmaz satımına ilişkin karar şirketin yönetim kurulu kararıdır. Bu hususu sonradan öğrendim" dedi. Tutuklamaya sevk yazısındaki değerlendirmede, suç örgütünün amacının kamu kurum kuruluşlarında ihaleleri almak olduğu, bu maksatla hareket ettiği, bu kapsamda ihaleye fesat, rüşvet verme, vergi usul kanuna muhalefet gibi suçları işlediği ve suçtan elde ettiği geliri akladığı belirtildi. Firmaların almış olduğu ihale sayısı, operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin sayısı, tüm sistemi geriden yöneten kişinin Aziz İhsan Aktaş olduğuna dair beyan, ses kayıtları ve diğer deliller olduğu anlatıldı. İfadesinde Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le de tanışıklığı olmadığını iddia eden Aktaş, hastane alımıyla ilgili de "Satın aldığım binanın sıkıntıları var. Şu an 400 milyon TL verseler satarım" dedi.



GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Ömer ÇETİN/SABAH



KORUMA VE ŞOFÖRÜN MAAŞI BELEDİYEDEN

İşadamı Aziz İhsan Aktaş'ın CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt belediye başkanlarına ve üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihale almasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Aktaş'ın aldığı ihalelerdeki yaklaşık maliyet hesaplamalarını kendi şirket çalışanları tarafından hazırlanarak, belediyelerdeki çalışanlara verilip Kamu İhale Kurumu verilerine yüklettirdiği kaydedildi. Aktaş'ın özel koruması ve şoförünü de Beşiktaş Belediyesi'nde sigortalı çalışan olarak gösterdiği gün yüzüne çıkarken, kendi çalışanlarını belediyede çalışan gibi SGK'lı yaptırıp maaş aldığı ifade edildi. Aktaş'a ait firmaların aldığı araç ihalelerinde ise bazı araçlar olmamasına rağmen sadece ruhsat gösterilerek hakedişlerinin tam yapıldığı, bazı araçların tek vardiya çalışmasına rağmen çift vardiya çalışmış gibi gösterildiği ortaya çıktı. Mustafa Sait ÖZKAN





'BİLMİYORUM' DİYE SAVUNMA MI OLUR!

Sincan'ın eski Belediye Başkanı Aziz Gürsoy, partisi CHP'de patlak veren Beşiktaş skandalına ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulundu: Daha fazla halkı aldatıp miting falan yapmayın! Bir belediyede başkandan habersiz kuş uçmaz Savunmayı görünce gözlerime inanamadım 'Bilmiyorum, hatırlamıyorum' diye savunma mı olur? Yargı süreci bitine kadar süratle üyeliği askıya alınmalı. Onurluysa derhal kendisi partiden istifa etmeli. Murathan YILDIRIM/SABAH