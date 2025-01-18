İBB milletin parasını çöpe attı: 30 milyonluk proje yıkılıyor

Köprünün yamuk olduğu ve fuar merkezine gidişi kısıtladığı gerekçesiyle yıkıldığı öğrenilirken, köprünün yakınına yeni bir betonarme üst geçit yapılıyor. Yeni yapılan köprünün inşaatı ise trafiği durma noktasına getirdi.

TRAJİKOMİK PROJE

AK Parti Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Polat ise SABAH'a yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: