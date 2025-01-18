Kayseri’de FETÖ firarisi 2 hükümlü yakalandı

Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6'şar yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan biri meslekten ihraç komiser yardımcısı 2 firari yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan meslekten ihraç komiser yardımcısı Y.Ş ile F.T., saklandıkları ikametlerinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 firari emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.