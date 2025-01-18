Önceliğimiz çocuklarımız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından yürütülen "Hayata Köprü Sanat Projesi" kapsamında kadrosu devlet himayesindeki çocuklardan oluşan "Altın Çağ" adlı tiyatro oyununu izledi. Emine Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun öncesi gerçekleştirdiği hitapta, "Bilhassa devlet koruması altındaki çocuklarımızın güven ve huzurlu bir ev ortamında, bilim, sanat ve sporun ışığında yetişmeleri, hükümetlerimiz boyunca temel önceliklerimizden biri olmuştur" dedi.

BİLİME YÖN VERDİK

Sergilenecek olan Orta Çağ'daki dönemin doktor, astronom ve düşünürlerinin az bilinmesini konu alan tiyatro oyununa atıfta bulunan Erdoğan, Türk İslam medeniyetinin bilimde, sanatta, felsefede ve ahlakta insanlığa yön veren bir irfan hazinesi olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan, "Bu hazinenin en parlak dönemlerinden biri de Orta Çağ'dır. Öyle bir çağ düşünün ki, Bağdat'tan Kurtuba'ya, Şam'dan Granada'ya, İskenderiye'den Fez'e kadar dönemin en iyi okulları, kütüphaneleri, rasathaneleri bu dönemde kurulmuş olsun.

Öyle bir çağ düşünün ki dünyanın ilk üniversitesini kuran Fatıma El Fihri'yi, cebir ve algoritmanın öncüsü El-Harezmi'yi, tıp alanındaki çalışmaları hâlâ bugün dahi kaynak olarak okutulan İbn-i Sina'yı yetiştirmiş olsun" ifadelerini kullandı. Erdoğan, şöyle konuştu: "Her biriniz işlendiğinde göz kamaştıracak birer cevhersiniz. Devlet koruması altında yetişerek bugün çok önemli işler başaran abileriniz, ablalarınız bunun en güzel ispatı. Çektiği belgeseller- le sayısız ödüle layık görülen öğretim görevlisi Yunus Topal, müzik kariyeriyle gurur kaynağımız olan Merve Başoğlu, TEKNOFEST yarışmasında yüzlerce takım arasından üst sıralara yükselen yavrularımız ve bugünkü tiyatro oyununa hayat veren Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi ve Kartal Şehit Polis Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz, hepinizle ayrı ayrı iftihar ediyorum."

ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLAR

Çocuklar için atılmış her adımın Türkiye'nin yarınına yapılmış en değerli yatırım olduğunu ifade eden Erdoğan, "Gönül Elçileri Projesi, ne mutlu ki binlerce çocuğumuzu koruyucu aileleriyle buluşturdu. 81 ilimizin vali eşlerinin de desteğiyle 2002 yılında koruyucu aile yanındaki çocuk sayımız 515'ten, ocak ayı itibarıyla 10 bin 430'a yükseldi" dedi. Erdoğan, "Filistin'den gelen müjdeli haber, aylardır yangın yeri olan yüreğimize bir nebze olsun teselli oldu. Ateşkes anlaşmasının Filistinli kardeşlerimiz için kalıcı barışın ilk adımı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

EMİNE ERDOĞAN'DAN KARNE PAYLAŞIMI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarıyıl tatili dolayısıyla karne heyecanı yaşayan öğrencilere yönelik paylaşımda bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, bir dönemi daha başarıyla tamamladınız. Unutmayın ki asıl başarı, öğrenme heyecanınızı koruyarak hayallerinizin peşinden gitmektir. Bu tatili dinlenerek, keşfederek ve sevdiklerinizle paylaşarak geçirmenizi temenni ediyorum. Başarılarınız daim olsun" ifadelerini kullandı.