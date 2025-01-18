Sözcü’nün patronuna yakalama kararı

Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay ve yöneticilerinin "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" ettikleri suçlamasıyla İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya dün devam edildi. İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sözcü gazetesi ve SZC Televizyonu sahibi Burak Akbay hakkında, duruşmalara katılmaması ve savunma vermemesi nedeniyle yakalama kararı çıkartıldı. Burak Akbay ile birlikte Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ve eski genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı ve 3 yıl 6 ay ile 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verilen dava Yargıtay'a taşınmıştı. Dosyayı inceleyen Yargıtay, 26 Kasım 2024 tarihinde yaptığı değerlendirmede oybirliği ile kararları bozarak yeniden yargılama yolunu açmıştı. Davada bir sonraki duruşma 29 Nisan'da yapılacak. İddianamede, Sözcü gazetesinin yaptığı yayınlar ve 1 Ocak 2016 tarihinde yer verdiği bulmacaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığına, bu soruşturmanın dışında farklı yerlerden 12 ayrı vatandaşın da şikâyetçi olduğuna yer veriliyor.