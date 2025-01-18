Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı yapacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eyüpsultan'daki Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) binasında Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Adalet" programı'na katıldı. Programda yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı'nın başında vesayetçi ruha değil, milli iradeyi esas alan demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya ihtiyaç olduğunu dile getiren Bakan Tunç, Türkiye'nin kronik sorunlarını ortadan kaldırmak için mücadele ettiklerini belirtti. Tunç, 40 yıldan bu yana ülkenin başına bela olan PKK terör örgütünün tarihe gömüleceğini söyledi.

KARARLILIK VURGUSU

Türkiye'de demokrasinin ve milli iradenin güçlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, mülkün temeli olan adaletin her alanda hakim kılınması ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da artırılması için yürütülen çalışmaları değerlendiren Bakan Tunç, "Bugüne kadar olduğu gibi her zaman "önce insan" diyerek demokrasinin, milli iradenin, adaletin hâkimiyetini daim kılmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve milletimizin desteğiyle Türkiye yüzyılını adaletin ve hakkaniyetin yüzyılı yapacağız" dedi.