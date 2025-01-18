Vali Elban: 2024’te 203 suç örgütü çökertildi

İzmir Valisi Süleyman Elban, geçen yılın asayiş ve güvenlik olaylarını değerlendirdi. Elban kent genelinde 2024 yılında 203 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Toplantıda, organize suç örgütleriyle ilgili verileri de paylaşan Vali Elban, şu bilgileri verdi: "2023 yılında 146 organize suç örgütü çökertildi. 2024 yılında ise 203 organize suç örgütü çökertilerek, suçluların üzerine gidildi. Hırsızlık suçlarıyla ilgili 2023 yılında 17 bin 338 hırsızlık olayı söz konusuyken, geçen yıl bu sayı 8 bin 50. Dolayısıyla hırsızlık ile ilgili suçlarda yüzde 55'e yakın bir düşüş görüyoruz."